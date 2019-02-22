yarynkavorobets

Key Account Manager of Software development company

Ціль Удосконалення набутих навичок, отримання нових професійних знань, особисте та кар’єрне зростання,фінансовий результат.Ø Досвід роботи (загальний стаж 11 років)

Ø KeyAccount manager IT Software Development Company NetLS у м.Івано-Франківськ

Ø Salesmanager IT Software Development Company

Обов’язки: •Розвиток і підтримка довгострокових довірчих відносин з клієнтами; • аналіз бізнеспотреби клієнтів;• визначення та оцінка критичних потреб клієнта;• визначення короткострокових і довгостроковихможливостей для зростання;• представлення бізнес-пропозицій потенційним клієнтам;• збір та передача вимог клієнтів до всіх необхіднихвідділів;• надання технічної підтримки клієнтів у разінеобхідності;• проведення регулярних оглядів бізнесу з клієнтами тапостачальниками;• налагодження контактів з діловими партнерами таклієнтами;• забезпеченняклієнтами щомісячних платежів;• розв'язанняскарг та суперечок з клієнтами;• дослідженнябізнес-стратегій та методів роботи клієнтів;• обговоренняумов контрактів та угод з клієнтами.

NetLS ум.Івано-Франківськ

Ø Менеджер по роботі з клієнтами Шуварівського відділення ПАТ “ Банк Кредит Дніпро” у м. Львові

Обов’язки: · Пошук нових потенційнихклієнтів;· первинний контакт зклієнтом;· презентація послугкомпанії;· підготовка комерційнихпропозицій;· ведення переговорів;· підготовка і підписанняконтракту;· просування наших продуктів вкраїнах Західної Європи і США;· розробка проектів і планівщодо підвищення продажів продуктів;· повторне залучення клієнтівдо співпраці.З 10.2010 по 08.2015– ПАТ Банк «Кредит Дніпро».Обов’язки: Робота пообслуговуванню юридичних та фізичних осіб, перехресні продажі карткових

продуктів та депозитів, кредитні картки для VIP клієнтів, зарплатні проекти та робота з діючими клієнтами, прийом тавиплата грошових переказів. Операційна робота.

Ø Провідний економіст Центральноговідділення АБ “Київська Русь” у м.Львові.

з 11.2009 по 10.2010 р. – АБ "Київська Русь" Львівська філія.Обов’язки: Пошук та залучення клієнтів (фізичних та юридичних осіб) наобслуговування до відділення банку, оформлення депозитів, операції з

пластиковими картками (оформлення, супроводження зарплатних проектів,

зарахування пенсії), прийом та виплата грошових переказів, розрахунково-касове

обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Ø Економіст відділу по роботі зплатіжними картками та касово-розрахунковим обслуговуванням фізичних осіб Львівської філії АБ “Київська

Русь”.

з 10.2008 по 10.2009- Львівська філія АБ"Київська Русь".Обов’язки: Зарплатні проекти та їх підтримка в межахФілії, також проекти відділень філії, емісія карт, операційний контроль,

перехресні продажі, залучення ресурсів (пасиви ФО та ЮО), прийом та виплата

грошових переказів.

Ø Економіст відділу валютних операцій Львівської філії АБ “Київська Русь”.

Ø Проходження переддипломної практики

Ø Cертифікатпро успішне закінчення курсу

з 04.2008 по 10.2008 - АБ "Київська Русь"Львівська філія.Обов’язки:Валютний контроль, договірні відносини з клієнтами,валютні контракти, контроль валюто-обмінних операцій.з 12.2004 по 02.2005 - ВАТ"Укрінбанк" Філія у м.Львів Обов’зки: Проведення платежівСЕП, Коррахунок, Валютний контроль, Операційний відділ. Ø Освіта2001-2006рр. - Львівська Комерційна Академія, економічнийф-т, спеціальність «Банківська Справа»Ø Володіння мовами:- вище середнього- вільно– рідна.Ø Курси, тренінги, сертифікати:

"Стандартний" по методах роботи з системою бухгалтерського

обліку "1С Бухгалтерія 8"(Івано-Франківськ).

Ø Навчання та удосконаленняметодів продаж, мистецтво презентацій та робота із запереченнями, холодні

рік закінчення 2015

дзвінки. Внутрішні тренінги.

Ø cертифікати Єшко про закінчення курсів : англійська мова для середнього рівня, англійська

рік закінчення 2011

мова для вищого рівня, ділова англійська (Львів).

рік закінчення 2000 Ø Професійні якості: Точність, акуратність, уважність, оперативність, відповідальність, раціональність і ефективність в організації праці на робочому місці, аналітичніздібності. Креативність,комунікабельність,стійкість до стресу, уникнення та

злагодження конфліктів з клієнтами організацій/банку, вміння працювати в

команді, націленість на результат, мотивація та успіх компанії. Ø Особисті якості:Охайність, акуратність, цілеспрямованість, пунктуальність, чесність, доброзичвість, ввічливість. Ø Хоббі, захоплення,творчість: Зелений туризм, велоспорт, читання, подорожікраїнами Європи.