ВЕБ-ДИЗАЙНЕР.

web-designer.

Проходила курсы по Веб-дизайну и дизайну интерфейсов в Figma, в процессе курсы по UI / UX дизайну для повышения квалификации.На данный момент активно продолжаю образование в этой сфере и нарабатываю портфолио.

Готова браться за самые разные проекты , включая разработку многостраничного сайта , лендинга , логотипа, создание презентаций, баннеров и т.п..Было бы также интересно взяться за проекты , связанные с оформлением сообществ и личной страницы в соц.сетях и т.п.Я всегда доступна для коммуникации , легко нахожу общий язык и четко следую предпочтениям клиента.