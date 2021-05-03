Верстка сайтов | HTML CSS JS | Vue.js
Здравствуй, меня зовут Юрий, занимаюсь веб-разработкой больше года, предлагаю услуги верстальщика и веб-разработчика со всеми вытекающими. Успел поработать в веб-студии и принимал участие в коммерческой разработке. Отвечаю на письма днём, но можно писать 24/7.
Навыки:
- HTML&CSS
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка (Flexbox, Grid)
- Bootstrap
- Многостраничные сайты, landing-page
- SASS, SCSS, БЭМ
- JavaScript
- Vue.js
- Система контроля версий Git
- Основы SEO (семантическая верстка), оптимизация под PageSpeed Insights и W3C
- Свободно говорю на английском, китайском, русском и украинском языках.
- Навыки работы с Photoshop, Figma, Zeplin и другими графическими редакторами.
- email: [email protected]
- telegram: @yasinitskyi
Портфолио
- Сайт для бизнес-консультаций Японии "BAMC"87 просмотров
- Интернет-прачечная TWW69 просмотров
- Лендинг-кукла Ehya57 просмотров