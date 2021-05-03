Верстка сайтов | HTML CSS JS | Vue.js

Здравствуй, меня зовут Юрий, занимаюсь веб-разработкой больше года, предлагаю услуги верстальщика и веб-разработчика со всеми вытекающими. Успел поработать в веб-студии и принимал участие в коммерческой разработке. Отвечаю на письма днём, но можно писать 24/7.

Навыки:

HTML&CSS

Адаптивная, кроссбраузерная верстка (Flexbox, Grid)

Bootstrap

Многостраничные сайты, landing-page

SASS, SCSS, БЭМ

JavaScript

Vue.js

Система контроля версий Git

Основы SEO (семантическая верстка), оптимизация под PageSpeed Insights и W3C

Свободно говорю на английском, китайском, русском и украинском языках.

Навыки работы с Photoshop, Figma, Zeplin и другими графическими редакторами.

Контакты: