yasinitskyi

Юрий Ясиницкий yasinitskyi

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайтов | HTML CSS JS | Vue.js

Здравствуй, меня зовут Юрий, занимаюсь веб-разработкой больше года, предлагаю услуги верстальщика и веб-разработчика со всеми вытекающими. Успел поработать в веб-студии и принимал участие в коммерческой разработке. Отвечаю на письма днём, но можно писать 24/7.

Навыки:

  • HTML&CSS
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка (Flexbox, Grid)
  • Bootstrap
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • SASS, SCSS, БЭМ
  • JavaScript
  • Vue.js
  • Система контроля версий Git
  • Основы SEO (семантическая верстка), оптимизация под PageSpeed Insights и W3C
  • Свободно говорю на английском, китайском, русском и украинском языках.
  • Навыки работы с Photoshop, Figma, Zeplin и другими графическими редакторами.
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