Качественная адаптивная вёрстка сайтов. Flexbox, Grid, CSS3, SASS, HTML5, JavaScript, React.
Имею 1 год опыта разработки веб-приложений.
Вы получите :
Адаптивную/фиксированную верстку под все устройства.
Соответствие макету по PixelPerfect.
Комментарии по просьбе.
Кроссбраузерность.
Качество, оперативность, решение любых вопросов.
Я владею :
JavaScript, TypeScript
React, React Native React Hooks, React Router
Redux, Redux, Toolkit, React-Redux
npm, Yarn
HTML, CSS, SASS, SCSS, BEM
GIT, GitHub, Bootstrap,
HTTP, REST, AJAX
Responsive/Adaptive design
Figma, Node.js, MongoDB, Express, Postman
Adobe Photoshop, Sony Vegas.
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @Yavenir
Портфолио
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