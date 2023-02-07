yavenir

Олег yavenir

 
29 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная адаптивная вёрстка сайтов. Flexbox, Grid, CSS3, SASS, HTML5, JavaScript, React.

Имею 1 год опыта разработки веб-приложений.

Вы получите :

  1. Адаптивную/фиксированную верстку под все устройства.

  2. Соответствие макету по PixelPerfect.

  3. Комментарии по просьбе.

  4. Кроссбраузерность.

  5. Качество, оперативность, решение любых вопросов.



Я владею :

  1. JavaScript, TypeScript

  2. React, React Native React Hooks, React Router

  3. Redux, Redux, Toolkit, React-Redux

  4. npm, Yarn

  5. HTML, CSS, SASS, SCSS, BEM

  6. GIT, GitHub, Bootstrap,

  7. HTTP, REST, AJAX

  8. Responsive/Adaptive design

  9. Figma, Node.js, MongoDB, Express, Postman

  10. Adobe Photoshop, Sony Vegas.

Связь:

JavascriptTypeScriptMongoDBHTMLCSSBootstrapFigmaReactAjaxRESTReact NativeSCSSSASSPhotoshopNode.js