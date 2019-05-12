Веб-студия itHoot

Мы молодая и энергичная компания по разработке веб-сайтов и внедрению новых решений для уже готовых проектов.

Наш рынок это Европа и США. Наши высококлассные специалисты помогут Вам принять решение как лучше развивать Вашу идею и какие инструменты для этого использовать, потому что мы можем превратить любую Вашу прихоть в реальность.

Основные виды направления компании:

• разработка веб-сайтов любой сложности;

• разработка и внедрение модулей, дополнительного функционала в Ваш сайт;

• разработка бизнес-приложений, для удобства ведения бизнеса;

• разработка систем автоматического управления;

• разработка дизайна сайтов, визиток, календарей и баннеров;