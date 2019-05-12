Веб-студия itHoot
Мы молодая и энергичная компания по разработке веб-сайтов и внедрению новых решений для уже готовых проектов.
Наш рынок это Европа и США. Наши высококлассные специалисты помогут Вам принять решение как лучше развивать Вашу идею и какие инструменты для этого использовать, потому что мы можем превратить любую Вашу прихоть в реальность.
Основные виды направления компании:
• разработка веб-сайтов любой сложности;
• разработка и внедрение модулей, дополнительного функционала в Ваш сайт;
• разработка бизнес-приложений, для удобства ведения бизнеса;
• разработка систем автоматического управления;
• разработка дизайна сайтов, визиток, календарей и баннеров;
Портфолио
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