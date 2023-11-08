Пишу продающие тексты, делаю инфографику.
Привет! Меня зовут Татьяна - я профессиональный фрилансер по написанию уникальных текстов и хочу предложить свои услуги:
Копирайтинг: написание продающих и информативных текстов для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов.
Редактура и корректировка: проверка и исправление орфографии, пунктуации и грамматики в уже написанных текстах.
Создание контента для социальных сетей: разработка интересных и привлекательных постов для Facebook, Instagram, Twitter и др.
Так же делаю инфографику для товаров.
Если вам нужны качественные тексты, свяжитесь со мной.
Буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Дизайн продукции
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$3/час
от $3от 1 дня
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Продающие тексты
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$4/час
от $1от 1 дня
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Рерайтинг
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$3/час
от $1от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$5/час
от $5от 2 дней
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Уроки и Репетиторство
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$5/час
от $5от 1 дня
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