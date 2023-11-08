ychilka76

Татьяна ychilka76

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Пишу продающие тексты, делаю инфографику.

Привет! Меня зовут Татьяна - я профессиональный фрилансер по написанию уникальных текстов и хочу предложить свои услуги:

Копирайтинг: написание продающих и информативных текстов для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов.

Редактура и корректировка: проверка и исправление орфографии, пунктуации и грамматики в уже написанных текстах.

Создание контента для социальных сетей: разработка интересных и привлекательных постов для Facebook, Instagram, Twitter и др.

Так же делаю инфографику для товаров.

Если вам нужны качественные тексты, свяжитесь со мной.
Буду рад сотрудничеству!

Дизайн продукции
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
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Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
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Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$5/час
от $5от 2 дней
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга