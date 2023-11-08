Пишу продающие тексты, делаю инфографику.

Привет! Меня зовут Татьяна - я профессиональный фрилансер по написанию уникальных текстов и хочу предложить свои услуги:



Копирайтинг: написание продающих и информативных текстов для веб-сайтов, блогов, рекламных материалов.



Редактура и корректировка: проверка и исправление орфографии, пунктуации и грамматики в уже написанных текстах.



Создание контента для социальных сетей: разработка интересных и привлекательных постов для Facebook, Instagram, Twitter и др.

Так же делаю инфографику для товаров.



Если вам нужны качественные тексты, свяжитесь со мной.

Буду рад сотрудничеству!