Дизайн, ретушь, портреты, шаржи, иллюстрации, перевод с английского
Мне важно принести Вам пользу и дать качество.
Мою статистику по заказам, ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ и больше работ можно посмотреть по ссылке : https://kwork.ru/portfolio/1864499?ref=1306458
Готов предложить широкий диапазон работ с фотографией:
● Портреты
● Иллюстрации любой сложности
● Шаржи
● Ретушь, обработка
● Изменение фона
● Создание коллажа
● Удаление и нанесение водяных знаков
● Наложение фильтров
● Работа с текстом
● Анимация
Всегда открыт к сотрудничеству.
Детали заказа предпочитаю обсудить до оплаты, поэтому пишите по любым вопросам - обсудим и найдем нужное решение.
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Портфолио
- Иллюстрации к играм и книгам в ЛЮБОМ стиле137 просмотров
- Портрет в ЛЮБОМ стиле162 просмотра
- Выполню фотомонтаж в Photoshop119 просмотров
- Шарж, карикатура, иллюстрация124 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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