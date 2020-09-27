Дизайн, ретушь, портреты, шаржи, иллюстрации, перевод с английского

Мне важно принести Вам пользу и дать качество.

Мою статистику по заказам, ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ и больше работ можно посмотреть по ссылке : https://kwork.ru/portfolio/1864499?ref=1306458

Готов предложить широкий диапазон работ с фотографией:

● Портреты

● Иллюстрации любой сложности

● Шаржи

● Ретушь, обработка

● Изменение фона

● Создание коллажа

● Удаление и нанесение водяных знаков

● Наложение фильтров

● Работа с текстом

● Анимация

Всегда открыт к сотрудничеству.

Детали заказа предпочитаю обсудить до оплаты, поэтому пишите по любым вопросам - обсудим и найдем нужное решение.