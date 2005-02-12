Сценарии и их написание
Доброго времени суток. Я являюсь специалистом по написанию сценария. Пишу сценарии уже около года для личного Ютуб Канала и личных проектов по типо короткометражных фильмов либо мало серийных сериалов. Если нужно написал сценарий для видео около 4-5 минут, то на это у меня уйдет около 30-40 минут. От 10 минут уже около 1 либо полтора часа. А если для какого нибудь проекта длительностью от 1 до 5 часов, то может уйти несколько дней. Обращайтесь.
Портфолио
- Написание Сценариев2 просмотра
Сценарии
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$10/час
от $5от 1 дня
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