CANA - Копирайтинг | Семантическое ядро | Составление ТЗ.

Доброго времени суток! ?

Наша команда специализируется на создании завлекающего и профессионального контента по всем популярным нишам.

У нас вы можете заказать услуги копирайтинга, создание семантического ядра, а так же составление ТЗ любой сложности.

Почему мы?

?? выполним ТЗ любой сложности.?

?? сдача материала без срыва дедлайнов.?

?? профессиональные авторы(большинство из них являются нейтивами)?

?? конкурентоспособная цена за услуги

Мы предлагаем:

?? копирайтинг (Уникальный контент с профессиональным редактированием)

?? семантическое ядро (Создание ТЗ с полным анализом конкурентов)

Основные языки, с которыми работаем:

? английский;

? русский;

? испанский;

? португальский;

? немецкий;

? французский;

? польский;

? итальянский;