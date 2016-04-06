yelser

Сергей yelser

 
57 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ретушь, обтравка, цветокоррекция, обработка изображений для интернет магазинов

Выполню качественную обработку Ваших фотографий. 

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Отзывы заказчиков
martin921500
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Фотошоп
Быстро качественно 5+ всем советую
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко, оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
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