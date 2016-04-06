Ретушь, обтравка, цветокоррекция, обработка изображений для интернет магазинов
Выполню качественную обработку Ваших фотографий.
Портфолио
- Вырезаю чемоданы200 просмотров
- Ретушь портрета218 просмотров
- Ретушь189 просмотров
- Ретушь портрета189 просмотров
- Ретушь180 просмотров
- Ретушь155 просмотров
- Дорисовка деталей175 просмотров
- Отделение фона155 просмотров
- Ретушь183 просмотра
- Ретушь177 просмотров
- Ретушь150 просмотров
- Ретушь161 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Быстро качественно 5+ всем советую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко, оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую.
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
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