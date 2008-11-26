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NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

- Сайт под ключ !!! -- от 10 до 14 дней.

- Дизайн сайтов !!! ------ от 5 до 7 дней.

- Верстка сайтов !!! ----- от 2 до 3 дней.

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the_fly
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Необходимо с фотографий убрать лишние детали
Выполнил работу по обработке фотографий (убрать дефекты, лишние детали и цветокоррекция) на отлично. сделал все, что необходимо. любой недовлетворительный момент оперативно исправлял.
Хорошо поработали! Оплата без задержки. Рекомендую!!!
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