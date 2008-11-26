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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
Выполнил работу по обработке фотографий (убрать дефекты, лишние детали и цветокоррекция) на отлично. сделал все, что необходимо. любой недовлетворительный момент оперативно исправлял.
Ответный отзыв
Хорошо поработали! Оплата без задержки. Рекомендую!!!