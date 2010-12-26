yesbolat

Есболат yesbolat

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
15
безопасных платежей

  • Лого для интернет-магазина

    $20

    Здравствуйте! Нужно разработать логотип с тремя буквами M.J.S. По цветам удачные цвета, это Желтый и зеленый можно и синий. Сроки с начала работ 2-3 дня. По взаимоотношениям: 1. высылаете варианты ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка баннера на сайт

    $15

    Нужен баннер на сайт во флеш и его копия в gif размеры height="90" width="720" баннер компании SoftDeCo http://www.softdeco.com/ примерный сценарий: 1) справа логотип и название компании (остается постоянно) возможны какие-нибудь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта про спорт

    $150

    Описание в приложении 150$+15$ за внутр. срок 7 календарных дней на основной дизайн с даты прибытия логотипа и 7 календ дней на внутренние. предоплата 50$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Праздничные шапки сайта

    $200

    Нужны тематические фоны для шапки сайта к праздникам. Размер рисунка х-990 на у-271 пикселей. Всего 12 праздников (Республика Казахстан): 1. День рождения (пользователя) 2. Новый год 3. Наурыз 4. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$275
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта про спорт
Отличный заказчик, рекомендую
Отличная работа! Быстрая реакция, всегда на связи (предупреждает если отлучается), а это то же немаловажно. Относится с пониманием к капризам клиента. Есть чувство стиля и понимание клиента, благодаря чему может найти компромисс между не всегда согласующимися видениями клиента и правилами стиля.
Ответный отзыв
shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Лого для интернет-магазина
Все отлично. Хороший заказчик. С оплатой долго ждать не заставили. Еще раз спасибо.
NewSujet
Кирилл 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Персонально для freesujet
Отлично поработали вместе - точное ТЗ, конструктивные требования к проекту и своевременная оплата.
Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Разработка баннера на сайт
Отличный заказчик - четкое ТЗ и своевременная оплата.
Отличная работа! главное быстро и с первого раза все получилось. качественно и в срок! Спасибо!
Ответный отзыв