Отличная работа! Быстрая реакция, всегда на связи (предупреждает если отлучается), а это то же немаловажно. Относится с пониманием к капризам клиента. Есть чувство стиля и понимание клиента, благодаря чему может найти компромисс между не всегда согласующимися видениями клиента и правилами стиля.