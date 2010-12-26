Здравствуйте! Нужно разработать логотип с тремя буквами M.J.S. По цветам удачные цвета, это Желтый и зеленый можно и синий. Сроки с начала работ 2-3 дня. По взаимоотношениям: 1. высылаете варианты ...
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безопасных платежей
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $15
Нужен баннер на сайт во флеш и его копия в gif размеры height="90" width="720" баннер компании SoftDeCo http://www.softdeco.com/ примерный сценарий: 1) справа логотип и название компании (остается постоянно) возможны какие-нибудь ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $120
Разработать дизайн сайта (главной и внутренних страниц)Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $150
Создание чата для сайта. Согласно ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $150
Описание в приложении 150$+15$ за внутр. срок 7 календарных дней на основной дизайн с даты прибытия логотипа и 7 календ дней на внутренние. предоплата 50$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Нужны тематические фоны для шапки сайта к праздникам. Размер рисунка х-990 на у-271 пикселей. Всего 12 праздников (Республика Казахстан): 1. День рождения (пользователя) 2. Новый год 3. Наурыз 4. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$275
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Отличная работа! Быстрая реакция, всегда на связи (предупреждает если отлучается), а это то же немаловажно. Относится с пониманием к капризам клиента. Есть чувство стиля и понимание клиента, благодаря чему может найти компромисс между не всегда согласующимися видениями клиента и правилами стиля.
$20
10 баллов
13 лет назад
Все отлично. Хороший заказчик. С оплатой долго ждать не заставили. Еще раз спасибо.
$150
10 баллов
14 лет назад
Отлично поработали вместе - точное ТЗ, конструктивные требования к проекту и своевременная оплата.
$15
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик - четкое ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Отличная работа! главное быстро и с первого раза все получилось. качественно и в срок! Спасибо!