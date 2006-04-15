Я веб-разработчик из Украины и я занимаюсь разработкой веб-сайтов уже больше года. Хочу предложить свои услуги в качестве фрилансера.
Технологии:
HTML, CSS/SCSS, Flexbox/Grid, BEM, JavaScript
Гарантии:
Качественное выполнение задания
Адаптивный и кроссбраузерный сайт
Оптимизация сайта
Семантическая вёрстка
Бесплатные правки
Оплата после демонстрации выполненной работы
Возможность поддержки проекта в долгосрочной перспективе
Контакты:
Телеграм: yesnoruly
Почта: [email protected]
Портфолио: yesnoruly.github.io
Гитхаб: github.com/yesnoruly