yesnoruly

Роман yesnoruly

 
17 летУкраина/Ужгород
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Я веб-разработчик из Украины и я занимаюсь разработкой веб-сайтов уже больше года. Хочу предложить свои услуги в качестве фрилансера.

Технологии:

  • HTML, CSS/SCSS, Flexbox/Grid, BEM, JavaScript

Гарантии:

  • Качественное выполнение задания

  • Адаптивный и кроссбраузерный сайт

  • Оптимизация сайта

  • Семантическая вёрстка

  • Бесплатные правки

  • Оплата после демонстрации выполненной работы

  • Возможность поддержки проекта в долгосрочной перспективе

Контакты:

Портфолио: yesnoruly.github.io

Гитхаб: github.com/yesnoruly

JavascriptHTMLCSSSCSS