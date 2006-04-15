Я веб-разработчик из Украины и я занимаюсь разработкой веб-сайтов уже больше года. Хочу предложить свои услуги в качестве фрилансера.

Технологии:

HTML, CSS/SCSS, Flexbox/Grid, BEM, JavaScript

Гарантии:

Качественное выполнение задания

Адаптивный и кроссбраузерный сайт

Оптимизация сайта

Семантическая вёрстка

Бесплатные правки

Оплата после демонстрации выполненной работы

Возможность поддержки проекта в долгосрочной перспективе

Контакты:

Портфолио: yesnoruly.github.io

Гитхаб: github.com/yesnoruly