$5
1) из файла "макет на 1 мармеладку" взять фон и лого и сделать макет размером 5*8см вертикальный (вылеты +3мм по периметру), просто фон + лого посередине чуть снизу. 2) из файла "наклейка_28_65" ...
Логотипы и Знаки15 заявок
Закрыт
6 лет назад
1) из файла "макет на 1 мармеладку" взять фон и лого и сделать макет размером 5*8см вертикальный (вылеты +3мм по периметру), просто фон + лого посередине чуть снизу. 2) из файла "наклейка_28_65" ...
Исправить шаблон для рассылки в двух вариантах (заменить 8 фото и 2 поздравления).
Нужно разработать векторный макет для печенья размер 6*6 см " 8 марта" и нашим логотипом!