yg8686

Юрий yg8686

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно рекомендаций
$12
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Отзывы фрилансеров

dima_designer
Дмитрий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Изменить шаблон поздравительного письма для рассылки клиентам
Юрий — отличный заказчик. Задачи сформулированы четко и понятно. Материалы к проекту предоставлены в строгом и понятном формате. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Дмитрий профессионал своего дела,всё очень чётко,быстро,а самое главное творческий и человеческий подход к решению задачи.Спасибо ему огромное в дальнейшем буду к нему обращаться!!!Супер 10 из 10!!!
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Liu411
Юля 
41 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Макет для печенья
Благодарю за такой интересный заказ! Никогда еще не приходилось делать дизайн для рисования на глазури! Как специалист своего дела, Юрий формулирует задачу четко и правильно, очень приятно общаться. Рекомендую как отличного заказчика!
Делали макет для печенья на 8 марта. Работа выполнена на высшем профессиональном уровне. Исполнение, скорость,пунктуальность, креатив просто на 10 баллов из 10. Спасибо Юлии, планируем и в дальнейшем к ней обращаться!!!
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