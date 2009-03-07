Специализация - разработка прикладного ПО для медицины.

Разработка специальных баз данных (пациенты, истории болезни, склады медикаментов, магазины торгующие медикаментами и медицинской техникой).

Обработка цифрового сигнала - электрокардиограммы.

3х мерное моделирование с использованием OpenGL или без использования дополнителдьных библиотек.

Обработка графики - в первую очередь рентген снимки.