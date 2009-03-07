Специализация - разработка прикладного ПО для медицины.
Разработка специальных баз данных (пациенты, истории болезни, склады медикаментов, магазины торгующие медикаментами и медицинской техникой).
Обработка цифрового сигнала - электрокардиограммы.
3х мерное моделирование с использованием OpenGL или без использования дополнителдьных библиотек.
Обработка графики - в первую очередь рентген снимки.
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Портфолио
- Рабочее место врача УЗИ338 просмотров
- Прикус171 просмотр
- Денситометрия192 просмотра
- Программа для проведения экзаменов224 просмотра
- Программа ведения склада медикаментов324 просмотра
- Программа обработки суточной записи АД247 просмотров
- Программа обработки суточной записи ЭКГ231 просмотр
- Программа для расчетов по рентгенограмме291 просмотр
- Трехмерное моделирование155 просмотров
- Программа Трехмерного моделирования (OpenGL)188 просмотров
- МЕДКАРТА (Окна обработки рентген снимков)189 просмотров
- МЕДКАРТА (главное окно программы)285 просмотров