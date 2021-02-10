yludmila91

Людмила yludmila91

 
57 летРоссия/Ставрополь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
[email protected]

Уважаемый заказчик!   Меня зовут Людмила, я новичок, постигаю азы копирайтинга на курсе Профи-интернет.  В портфолио собраны первые работы.  https://drive.google.com/drive/folders/1Oiq6Bs8pmL5ZZ6l-OFeJqAIc5Wc-cuKi?usp=sharing.  Хочу отточить теорию на практике, заработать отзывы и вознаграждение.  Я достаточно взрослый человек, за плечами 25 лет трудового стажа: ●      есть чем поделиться; ●      о чем рассказать; ●      что применить в новом для себя деле.   Недостаток опыта в копирайтинге перекрою ОГРОМНЫМ желанием написать,  оформить и сдать качественный текст. Нравится писать информационные тексты.   В обмен на ваш ЗАКАЗ предлагаю свои УСЛУГИ:   ●      быстро погружаюсь в тему; ●      качественно пишу, есть портфолио; ●      первая работа бесплатно, за отзыв.   Надеюсь, что первое знакомство станет началом долговременного сотрудничества. Готова принять и исправить замечания по тексту. Гарантирую выполнение работы в срок.   УТП (1000 СПБ: рерайт — 25 руб, копирайтинг — 35 руб, информационный текст — 150 руб).   .                                                                                                        [email protected]                                                                                                                         Людмила.