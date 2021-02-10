yludmila91

Уважаемый заказчик! Меня зовут Людмила, я новичок, постигаю азы копирайтинга на курсе Профи-интернет. В портфолио собраны первые работы. https://drive.google.com/drive/folders/1Oiq6Bs8pmL5ZZ6l-OFeJqAIc5Wc-cuKi?usp=sharing. Хочу отточить теорию на практике, заработать отзывы и вознаграждение. Я достаточно взрослый человек, за плечами 25 лет трудового стажа: ● есть чем поделиться; ● о чем рассказать; ● что применить в новом для себя деле. Недостаток опыта в копирайтинге перекрою ОГРОМНЫМ желанием написать, оформить и сдать качественный текст. Нравится писать информационные тексты. В обмен на ваш ЗАКАЗ предлагаю свои УСЛУГИ: ● быстро погружаюсь в тему; ● качественно пишу, есть портфолио; ● первая работа бесплатно, за отзыв. Надеюсь, что первое знакомство станет началом долговременного сотрудничества. Готова принять и исправить замечания по тексту. Гарантирую выполнение работы в срок. УТП (1000 СПБ: рерайт — 25 руб, копирайтинг — 35 руб, информационный текст — 150 руб). . [email protected] Людмила.