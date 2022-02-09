Художник- Иллюстратор

Здравствуйте! Я художник- иллюстратор. Немного о процессе создания: Сначала я делаю скетчи, продумываю перспективу, масштаб, сюжет, свет и отрисовываю их. Потом определяюсь с цветовой гаммой и начинаю детализировать, чтобы получилось атмосферно и интересно. Обо мне: Ответственна, коммуникабельна, если я что-то начинаю обязательно заканчиваю и очень люблю учиться. Здесь Вы можете посмотреть мои работы: https://drive.google.com/drive/folders/1k2sXiZJ5YsKjoN0Kw-W_mbpW772VR1UF?usp=sharing

С уважением Ольга и спасибо за внимание!