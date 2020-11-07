Информация обо мне :
На данный момент я начинающий веб-дизайнер и к сожалению не имею огромного опыта, но очень хочу развиваться в этой сфере и я уверен, что у меня все обязательно получится. Так как, к своим задачам отношусь серьезно и стараюсь постоянно узнавать что-то новое, обучаясь на своих ошибках. Пока мне под силу не многое, но все приходит с опытом)
Вот основные услуги которые я предоставляю:
✅Баннеры
✅ Логотипы
✅ Лендинг
✅ Дизайн визиток
⚠ Сотрудничая со мной, вы получите современный и лаконичный дизайн по доступным ценам и в оговоренный срок. Лояльно отношусь к доработкам и изменениям. Работу выполняю быстро и без постоянных уточнений, ведь я ценю свое и ваше время.
Портфолио
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