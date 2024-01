hello it's me

Меня зовут Олеся, я графический дизайнер, который окончил архитектурный вуз. Так что все мои принципы и действия строятся так же четко и уверенно, словно дом. Я работаю в таких программах как: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 3ds Max+v-ray. За плечами у меня много лет рисования иллюстраций в растровом формате в совершенно разных стилистиках, векторные иллюстрации я тоже люблю, ровно так же, как и создание логотипов, айдентики и продумывания прочих мелочей. Я буду рада, если Вы выберете именно меня и гарантирую Вам не только качественное выполнение работы, но и простоту общения.)