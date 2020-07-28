НЕ ПРОСТО ДИЗАЙНЕР

Привет, я UI/UX дизайнер. Вместе мы сможем реализовать твои идеи и доработать их. Запустим стартап, вдохнем новую жизнь в твое дело и выведем его на новый уровень.

Моя задача не просто нарисовать красивую картинку, а провести оптимизацию и аналитику, увеличить продажи и работать над репутацией. Не стандартно для дизайнера, но эффективно для проекта. Я не берусь за проекты разово, если взялась - то буду вести столько, сколько он будет жить. А с общими силами жить он будет долго)

Мои задачи:

- дизайн UX/UI

- помощь с рекламой

- поддержание хорошей репутации сайта

- повышение конвертации

- повышение продаж

Помогу тебе разобраться во всех непонятных вещах, связанных с продвижением и поддержкой сайта. Сэкономим бюджет и заработаем!

Если тебе интересно развиваться со мной - дай знать, всегда тебе рада! Разберусь, сделаю, помогу.