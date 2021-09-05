youngdesigner97

София Агишева youngdesigner97

 
26 летРоссия/Калининград
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рисую иллюстрации в Procreate, эскизы для тату, интерьерные эскизы. Отвествтвенно подхожу к работе