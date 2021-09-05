София Агишева youngdesigner97youngdesigner97
26 летРоссия/Калининград
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Принт для худи51 просмотр
- Иллюстрация для меню кофейни44 просмотра
- Интерьерный эскиз42 просмотра
- Интерьерный эскиз37 просмотров
- Иллюстрация для меню кофейни30 просмотров
- Иллюстрация для меню кофейни40 просмотров
- Эскиз созданный в Procreate27 просмотров
- Эскиз созданный в Procreate28 просмотров
- Интерьерный эскиз40 просмотров
- Эскиз для росписи стены нарисованный в Procreate35 просмотров