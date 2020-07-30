Ваш помощник по всем заданиям.
Здравствуйте меня зовут Камила.
Я хочу помочь вам с вашим заданием если будут вопросы обращайтесь ко мне.
Могу сделать для вас любые рефераты и курсовые.
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
3 года назад
Специализированный перевод оказался для Камилы сложным
Ответный отзыв
Несмотря на то что я не смогла сделать всю её работу она оплатила и была со мной добра. Спасибо за сотрудничество!!! В следующий раз постараюсь сделать так как надо.
$5
9 баллов
3 года назад
Все просто прекрасно. Работа качественно и очень быстро была выполнена. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество.