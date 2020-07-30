yourhelper10

Камила Хатамова yourhelper10

 
23 годаУзбекистан/Самарканд
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ваш помощник по всем заданиям.

Здравствуйте меня зовут Камила.

Я хочу помочь вам с вашим заданием если будут вопросы обращайтесь ко мне. 

Могу сделать для вас любые рефераты и курсовые. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
9 баллов
3 года назад
Перевести 30 околомедицинских названий с английского
Специализированный перевод оказался для Камилы сложным
Несмотря на то что я не смогла сделать всю её работу она оплатила и была со мной добра. Спасибо за сотрудничество!!! В следующий раз постараюсь сделать так как надо.
Ответный отзыв
guest_15958679067407
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
3 года назад
Озвучить текст и перевести на Английском или на Французском языках.
Все просто прекрасно. Работа качественно и очень быстро была выполнена. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв