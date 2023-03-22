yourpartner

ТЕКСТ | ПЕРЕКЛАД будь-якої складності: недорого та якісно!

Доброго дня, мій ідеальний Замовник! Радий, що завітав. Мене звати Богдана. Я - новачок але добре та відповідально виконую свою роботу.

Займаюся транскрибацією та перекладом- швидко і якісно перекладаю відео та аудіо в текст, приділяючи увагу найдрібнішим деталям.

4 причини звернутися саме до мене

*Беруся за замовлення тільки тоді, коли впевнена в тому, що зможу виконати його на 100%.



*Трепетно ставлюся до дедлайнів - суворо дотримуюся термінів виконання замовлення.



*Завжди намагаюся максимально швидко написати тексти з урахуванням побажань клієнтів.

Буду рада співпрацювати!