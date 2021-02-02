youthlil98

С удовольствием возьмусь за любые задания

Всем здравствуйте , меня зовут Людмила , я очень целеустремленный человек, на данный момент нахожусь в декрете , готова браться за любые задания, которые мне под силу, времени у меня достаточно, считаю своей сильно способностью - это быстрый набор текста, до декрета работала в программе 1С , знания Windows у меня хорошие, так же я сейчас пишу свою книгу, так что с удовольствием возьмусь за написание рассказа, могу так же детские стихи. Буду рада исполнять ваши задания.