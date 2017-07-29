youtube_portnov

Светлана youtube_portnov

 
67 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
SiliconValleyVoice Youtube Channel

Канал SiliconValleyVoice рассказывает о жизнив США, Калифорнии, Кремниевой Долине

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Начальные и, возможно, другие видео заставки для 2х Ютуб каналов
Вся работа была оплачена в срок и удобным способом. Приятный в общении человек. Все по делу. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю успехов в работе!
Я очень доволен - сделаны Intro для двух каналов на ЮтубеЖ - https://www.youtube.com/user/siliconvalleyvoice - https://www.youtube.com/portnovblog
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