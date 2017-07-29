youtube_portnov

Нужны заставки для каналов SiliconValleyVoice и PortnovBlog. Как минимум для начала видео. Но, для конца видео тоже есть интерес и что-то в середине видео типа "Подпишись. Поставь лайк."
Анимация1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Канал SiliconValleyVoice рассказывает о жизнив США, Калифорнии, Кремниевой Долине
Нужны заставки для каналов SiliconValleyVoice и PortnovBlog. Как минимум для начала видео. Но, для конца видео тоже есть интерес и что-то в середине видео типа "Подпишись. Поставь лайк."
Мы владельцы канала на youtube.com/SiliconValleyVoice. Мы хотим найти творческого видео монтажера-редактора, который может объединить несколько наших роликов в один фильм (например, за неделю, или по какой-то определенной тематике) продолжительностью не более 20 минут. ...
Нужно перевести примерно 20 часов видео в текстовый файл и произвести последующее редактирование текста.