$4
Сделать 2 фото цветным
Обработка фотографий1 исполнитель
Закрыт
2 года назад
Сделать 2 фото цветным
[table][b]Задача[/b]Требуется в ч/б фото сделать прическу, так что смотрелась симпатично и гармонично, не сильно высокая (как улий) [b]Обязательные требования[/b]Не сильно высокая и не сильно торчащая по бокам, аккуратная [/table]
Требуется рнр программист для разработки агрегатора прайсов (пример pulscen.ru) работа на постоянной основе Опыт работы в крупных проектах более 3-х лет обязателен з/п договорная консультации по скайпу sergey2411