ypag

Сергей ypag

 
47 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
онлайн
$2
10 баллов
2 года назад
Сделать 2 фото цветным
Всё отлично рекомендую.
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
онлайн
$10
10 баллов
2 года назад
Нарисовать прическу к фотографии на памятник
Люблю работать с такими людьми как Сергей,всё понятно комфортно и вовремя.Просто рекомендую.Кто не знает, просто попробуйте поработать и вам всё станет ясно.
Люблю работать с людьми по призванию, Александр именно такой человек. Все понимает с полуслова и делает на 100%
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