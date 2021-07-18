[table][b]Задача[/b]Требуется в ч/б фото сделать прическу, так что смотрелась симпатично и гармонично, не сильно высокая (как улий) [b]Обязательные требования[/b]Не сильно высокая и не сильно торчащая по бокам, аккуратная [/table]