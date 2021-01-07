Создаю сайты , настраиваю качественную рекламу в яндекс директ
Добрый день, я дизайнер на Tilda, обучаюсь в школе молнии. Сделаю лучший сайт для вас.
Который будет продавать.
Мой сайт-портфолио https://web-design64.ru/
Там вы можете ознакомиться со мной и моими работами
Работаю с фигмой.
Обсудим детали, вышлю коммерческое предложение, делаю 3 дизайн концепции
Можем работать через договор, так же имеется
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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