Создаю сайты , настраиваю качественную рекламу в яндекс директ

Добрый день, я дизайнер на Tilda, обучаюсь в школе молнии. Сделаю лучший сайт для вас.

Который будет продавать.

Мой сайт-портфолио https://web-design64.ru/

Там вы можете ознакомиться со мной и моими работами

Работаю с фигмой.

Обсудим детали, вышлю коммерческое предложение, делаю 3 дизайн концепции

Можем работать через договор, так же имеется