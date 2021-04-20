ysolomin97

Юрий ysolomin97

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend developer

Кроссплатформенная, адаптивная верстка.

  Имеется опыт работы в компании 2 года.

   Стек технологий: HTML, SCSS (CSS), JS + Vue.js, PHP + WordPress, Bootstrap, JQuery и проч.

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Отзывы заказчиков

Rolyn_44
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
9 баллов
4 года назад
Компоненты vue
Vue.js
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
besp__
Иван 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$70
9 баллов
4 года назад
Верстка 9 страниц
FigmaSCSS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!