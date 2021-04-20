Frontend developer
Кроссплатформенная, адаптивная верстка.
Имеется опыт работы в компании 2 года.
Стек технологий: HTML, SCSS (CSS), JS + Vue.js, PHP + WordPress, Bootstrap, JQuery и проч.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- WebDev50 просмотров
- Часть проекта40 просмотров
- Лендинг50 просмотров
- Лендинг78 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
4 года назад
Vue.js
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
9 баллов
4 года назад
FigmaSCSS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!