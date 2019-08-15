yubelyaeva

Юлия yubelyaeva

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VictoryLovegood
Виктория 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Написание статей на тему правильного питания в личный блог
Написание статей
Однозначно рекомендую Юлию в качестве заказчика! Бесконечно вежливая, позитивная, с интересными заданиями и оплатой в срок. Что еще нужно для приятной работы?
Виктория - самый настоящий профессиональный копирайтер! Умеет читать мысли и понимает с полуслова. Владение словом 10 из 10, бонусом вас ждет идеально отформатированный текст. Однозначно советую!
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