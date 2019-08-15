yubelyaeva

Необходимо создание дашборда с динамической аналитикой для 15 школ балета с информацией по маркетингу, операционке и финансам. ТЗ во вложении. В ответе пишите цену и сроки!
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Необходимо создание дашборда с динамической аналитикой для 15 школ балета с информацией по маркетингу, операционке и финансам. ТЗ во вложении. В ответе пишите цену и сроки!
ТЗ прикреплено, необходимо для школ балета разработать сайт с приемом оплат. Пишите сроки, как вы видите исполнение задачи и цену. Особого дизайна не требуется, но корпоративный стиль нужно выдержать в цветах, ...
Копирайтер, 80 рублей/ пост Объем текста ~ 1000 символов Смысловое содержание текстов: - польза балета для маленьких детей - преимущества школы - о балете, о фигурах балета ...
Требуется написать несколько статей для личного блога на тему правильного питания.