yul

Юлия Мартин yul

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Тексты, статьи, переводы. Тематика:юридическая,культурная, etc.

Пишу быстро. Заказы выполняю в срок, всегда готова выслушать пожелания заказчика. Не возьмусь за то, в чем ничего не смыслю.

Пополняемое портфолио расположено здесь: http://www.free-lance.ru/users/anse/?f=2#120

С удовольствием и знанием дела пишу на темы:

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Статьи и другие работы по юридической тематике выделены в раздел "Юридические услуги".

НЕДВИЖИМОСТЬ

как в России, так и в Испании (от бытовых до правовых вопросов, анализ рынка, практические рекомендации);

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

(курорты, достопримечательности, советы туристам и т.п.).

ДОМ-СЕМЬЯ

(быт, дети, отношения, право и т.д.)

ПОСТОЯННО пишу статьи под "ключи", от 1 до 50. Интересно для людей, интересно для машин.

Языки - русский, английский, испанский.

Отзывы заказчиков

toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Статья для центра налогового консультирования
Отличное знание темы. Все было выполнено быстрее, чем договаривались, никаких претензий. Рекомендую.
Все очень четко, ясно и по делу. Приятнейшее ощущение работы с профессионалом! Человек знает, что ему нужно, определяет разумные сроки для выполнения работы. Оплата - моментально. С такими заказчиками подстраховка в виде предоплаты - смешное излишество. Спасибо за интересную работу и уважительное отношение к труду фрилансера.
Ответный отзыв
Ann90
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Перевод договора с английского
Юлия быстро и точно выполнила необходимый мне перевод банковского договора. Огромное спасибо!
nikol_aevich
Петров 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$12
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайта с историями об отдыхе
Отличный копирайтер! рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четко объясняет, чего ждет от исполнителя, всегда на связи, оплачивает работу сразу же. Очень приятно работать! Побольше бы таких людей, тогда можно смело работать без предоплат и т.п. Это заказчик, которому не страшно верить на слово. Спасибо за восстановленное доверие к людям!
Ответный отзыв