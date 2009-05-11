Тексты, статьи, переводы. Тематика:юридическая,культурная, etc.
Пишу быстро. Заказы выполняю в срок, всегда готова выслушать пожелания заказчика. Не возьмусь за то, в чем ничего не смыслю.
Пополняемое портфолио расположено здесь: http://www.free-lance.ru/users/anse/?f=2#120
С удовольствием и знанием дела пишу на темы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Статьи и другие работы по юридической тематике выделены в раздел "Юридические услуги".
НЕДВИЖИМОСТЬ
как в России, так и в Испании (от бытовых до правовых вопросов, анализ рынка, практические рекомендации);
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
(курорты, достопримечательности, советы туристам и т.п.).
ДОМ-СЕМЬЯ
(быт, дети, отношения, право и т.д.)
ПОСТОЯННО пишу статьи под "ключи", от 1 до 50. Интересно для людей, интересно для машин.
Языки - русский, английский, испанский.
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
16 лет назад
Отличное знание темы. Все было выполнено быстрее, чем договаривались, никаких претензий. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все очень четко, ясно и по делу. Приятнейшее ощущение работы с профессионалом! Человек знает, что ему нужно, определяет разумные сроки для выполнения работы. Оплата - моментально. С такими заказчиками подстраховка в виде предоплаты - смешное излишество. Спасибо за интересную работу и уважительное отношение к труду фрилансера.
$1
10 баллов
16 лет назад
Юлия быстро и точно выполнила необходимый мне перевод банковского договора. Огромное спасибо!
$12
10 баллов
16 лет назад
Отличный копирайтер! рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Четко объясняет, чего ждет от исполнителя, всегда на связи, оплачивает работу сразу же. Очень приятно работать! Побольше бы таких людей, тогда можно смело работать без предоплат и т.п. Это заказчик, которому не страшно верить на слово. Спасибо за восстановленное доверие к людям!