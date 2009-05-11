Тексты, статьи, переводы. Тематика:юридическая,культурная, etc.

Пишу быстро. Заказы выполняю в срок, всегда готова выслушать пожелания заказчика. Не возьмусь за то, в чем ничего не смыслю.

Пополняемое портфолио расположено здесь: http://www.free-lance.ru/users/anse/?f=2#120

С удовольствием и знанием дела пишу на темы:

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Статьи и другие работы по юридической тематике выделены в раздел "Юридические услуги".

НЕДВИЖИМОСТЬ

как в России, так и в Испании (от бытовых до правовых вопросов, анализ рынка, практические рекомендации);

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

(курорты, достопримечательности, советы туристам и т.п.).

ДОМ-СЕМЬЯ

(быт, дети, отношения, право и т.д.)

ПОСТОЯННО пишу статьи под "ключи", от 1 до 50. Интересно для людей, интересно для машин.

Языки - русский, английский, испанский.