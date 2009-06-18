Перевод договора с английского

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Завершен9 заявок236 просмотров

Для тех, кому это просто. Прошу перевести договор из трех предложений. Только честно - не просто автопереводчиком, есть в тексте некая заковыка.

Срок - до вечера или завтра утричком.

Оплата - отзыв и, если хотите, нарисую красивый портрет с Вашей фотографии (карандаш).

Спасибо)

16 лет назад
Ann90
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

misty
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Евгения выполнила очень быстро и точно необходимый мне перевод банковского договора. Огромное спасибо!
yul
52 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Юлия быстро и точно выполнила необходимый мне перевод банковского договора. Огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

misty
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
yul
52 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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