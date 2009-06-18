Перевод договора с английского

Для тех, кому это просто. Прошу перевести договор из трех предложений. Только честно - не просто автопереводчиком, есть в тексте некая заковыка.

Срок - до вечера или завтра утричком.

Оплата - отзыв и, если хотите, нарисую красивый портрет с Вашей фотографии (карандаш).

Спасибо)