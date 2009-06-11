Перевод с английского групп каталога товаров

Надо сделать перевод наименований товарных групп для каталога товаров. Тематика католога - яхтенное, судовое, морское оборудование, товары для водного спорта.

Исходные данные в экселе.

К примеру, есть:

Anchor, Dock & Trailer> Windlasses & Parts> Mechanical Anchor Windlass

надо:

Оборудование дока, якорей и трейлеров//Якорные лебедки и запчасти//Механические якорные лебедки

Всего несколько тысяч записей, многие частично дублируются. Необходим осмысленный перевод - прогон через трансляторы и получение на выходе переведенных фраз выполненной работой считаться не будет!!!

Интересует минимальная стоимость и ориентировочный срок сдачи.