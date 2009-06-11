Перевод с английского групп каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт27 заявок496 просмотров

Надо сделать перевод наименований товарных групп для каталога товаров. Тематика католога - яхтенное, судовое, морское оборудование, товары для водного спорта.

Исходные данные в экселе.

К примеру, есть:

Anchor, Dock &amp Trailer> Windlasses &amp Parts> Mechanical Anchor Windlass

надо:

Оборудование дока, якорей и трейлеров//Якорные лебедки и запчасти//Механические якорные лебедки

Всего несколько тысяч записей, многие частично дублируются. Необходим осмысленный перевод - прогон через трансляторы и получение на выходе переведенных фраз выполненной работой считаться не будет!!!

Интересует минимальная стоимость и ориентировочный срок сдачи.

16 лет назад
alexanderpolack
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод на английский

    $10

    Нужен хороший, точный перевод на инглиш. Плиз сообщайте цену за статью, я не ориентируюсь в количестве знаков.. а считать чёт не хочется)) Больше 15 уе не предлагайте спасибо

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Англо-русский перевод инструкции #1

    Требуется перевод небольшой инструкции (манулала пользователя). Направление перевода Англо-Русский. Объем работы сможете оценить скачав инструкцию по ссылке http://depositfiles.com/files/jzn6mx4ya Предпочтение отдается человеку из Минска, т.к. это упрощает финансовые взаиморасчеты. ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод 2 абзаца

    Здравствуйте. Надо перевести несколько фраз на английский. желательно наличие карты Приватбанка, для оплаты на нее.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод рус/нем

    Требуются сильные переводчики рус/нем Объем работы 10 стр в день Все подробности узнавать по контакту: -- Романова Светлана Бюро переводов ДЕИР ICQ: 295-875-547 Skype: crazylyzolda

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с английского

    Требуется качественный перевод с английского. Небольшой объем. В дальнейшем переписка. 4$ за лист 1800 знаков Описание способов сотрудничества с фирмой. Слог простой. Технических слов практически нет. В пдф, но можно оставить в любом редакторе. ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Казахский, рус. и англ. яз. (KZ)

    Приглашаем профессионала на должность переводчика или редактора казахского языка. Пожелания к кандидатам: - Высшее лингвистическое или техническое образование; - Хорошее знание казахского и русского языков, знание английского - желательно; - Опыт ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад