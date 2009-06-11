Англо-русский перевод инструкции #1

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Закрыт20 заявок539 просмотров

Требуется перевод небольшой инструкции (манулала пользователя).

Направление перевода Англо-Русский.

Объем работы сможете оценить скачав инструкцию по ссылке http://depositfiles.com/files/jzn6mx4ya

Предпочтение отдается человеку из Минска, т.к. это упрощает финансовые взаиморасчеты.

В ответе хочу получить стоимость и сроки перевода. Всем заранее спасибо, Тимофей

ICQ для обратной связи: 279-428-829

16 лет назад
Sacur
43 года
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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