На длительный проект требуются переводчики с иврита. Описание работы: письменные переводы художественного телевизионного сериала (производство: Израиль; 100 серий по 30 минут). ПЕРЕВОД СО СЛУХА - ТЕКСТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. Предоставляется DVD-диск. ...
Перевод 2 абзаца
Здравствуйте. Надо перевести несколько фраз на английский. желательно наличие карты Приватбанка, для оплаты на нее.
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