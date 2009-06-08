Письменные переводы - иврит

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Закрыт4 заявки210 просмотров

На длительный проект требуются переводчики с иврита.

Описание работы: письменные переводы художественного телевизионного сериала (производство: Израиль; 100 серий по 30 минут). ПЕРЕВОД СО СЛУХА - ТЕКСТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Предоставляется DVD-диск.

Требования к кандидатам: уверенное владение редактором Word, знание иврита, способность свободно воспринимать речь на языке оригинала на слух, отличное владение русским, грамотность. Предпочтение - переводчикам из Санкт-Петербурга / Ленинградской области.

Мы ищем только индивидуальных переводчиков, а не бюро переводов.

Сроки: от одной серии в неделю.

Оплата: 1400 рублей за одну серию.

Заинтересовавшихся просьба обращаться по электронной почте / через личку. Резюме и образцы выполненных работ приветствуются.

16 лет назад
nonille
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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