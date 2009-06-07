Перевод на русский с англ. скрипта

$20
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Закрыт39 заявок545 просмотров

Перевод на русский модулей скрипта ( меню и пр).

Потом просмотр сайта и выявление ошибок в переводе.

пример:

(18910038, 1, "My Friends Timeline", ""),

(18910039, 1, "My Timeline", ""),

(18910040, 1, "My Favorites", ""),

(18910041, 1, "Follow", ""),

(18910042, 1, "show more followers", ""),

(18910043, 1, "You are connected to Twitter.", "")

Всего таких строк ~ 2000

Оплата: 20wmz

16 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

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