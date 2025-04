Перевод на русский с англ. скрипта

Перевод на русский модулей скрипта ( меню и пр).

Потом просмотр сайта и выявление ошибок в переводе.

пример:

(18910038, 1, "My Friends Timeline", ""),

(18910039, 1, "My Timeline", ""),

(18910040, 1, "My Favorites", ""),

(18910041, 1, "Follow", ""),

(18910042, 1, "show more followers", ""),

(18910043, 1, "You are connected to Twitter.", "")

Всего таких строк ~ 2000

Оплата: 20wmz