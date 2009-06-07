Необходимо перевести с русского на английский описания товаров+технические характеристики. Объем около 20000 знаков. Нужен грамотный, четкий, но художественный перевод. Цену указывать за всю работу. Оплата WMZ. Уважаемые ...
Перевод на русский с англ. скрипта
Перевод на русский модулей скрипта ( меню и пр).
Потом просмотр сайта и выявление ошибок в переводе.
пример:
(18910038, 1, "My Friends Timeline", ""),
(18910039, 1, "My Timeline", ""),
(18910040, 1, "My Favorites", ""),
(18910041, 1, "Follow", ""),
(18910042, 1, "show more followers", ""),
(18910043, 1, "You are connected to Twitter.", "")
Всего таких строк ~ 2000
Оплата: 20wmz
Заявки фрилансеров
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