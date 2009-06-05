Перевод с чешского на русский

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужно перевести небольшой текст (новость на 2тыс знаков) на русский язык. Цена 2$ за тыс.

16 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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