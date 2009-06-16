Перевод с итальянского срочно

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Завершен5 заявок276 просмотров

Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите стоимость и контактыне данные.

16 лет назад
natali2003
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$4
1 день
Этот исполнитель выполнил работу качественно и в срок
Наталья - адекватный и точный заказчик как по предоставлению ТЗ, так и быстрой проверки с последующей своевременной оплатой. И еще огромный плюс: не истерит по мелким неточностям и не считает зазорным исправить это - самой

Заявки фрилансеров

bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад