Нужно перевести небольшой текст (новость на 2тыс знаков) на русский язык. Цена 2$ за тыс.
Перевод с латыни
Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите свою стоимость.
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