Перевод с латыни

Суть задачи: нужен очень солидный переводчик на переговоры (только из Санкт-Петербурга), на три дня, с 9 по 11 июня. Оплата: 2000 рублей за каждый рабочий день, итого за 3 дня 6000 рублей. Требуется презентабельная внешность ...