Перевод с латыни

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Завершен2 заявки250 просмотров

Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите свою стоимость.

16 лет назад
natali2003
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$5
1 день
Выполнила работу в срок, хорошо

Заявки фрилансеров

magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад