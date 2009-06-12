Художественный перевод технического текста

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Завершен28 заявок516 просмотров

Необходимо перевести с русского на английский описания товаров+технические характеристики.

Объем около 20000 знаков.

Нужен грамотный, четкий, но художественный перевод.

Цену указывать за всю работу.

Оплата WMZ.

Уважаемые фрилансеры, просьба оставлять предложения в рамках тендера.

В приват не пишите. С выбранными исполнителями свяжусь сама.

16 лет назад
Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$70
3 дня
Екатерина прекрасный исполнитель. Подход очень творческий, знание языка на 12 баллов. Выполнила задание даже раньше, чем было договорено, при этом совершенно отличное качество перевода. Технический английский на высоте, художественный - само собой. Обязательно при необходимости буду обращаться напрямую. Большое спасибо. Рекомендую.
Было очень приятно сотрудничать! Спасибо! Задание было поставленно четко и понятно. Александра каждый раз помогала при возникновении вопросов. Оплату осуществила своевременно. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад