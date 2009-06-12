Художественный перевод технического текста

Екатерина прекрасный исполнитель. Подход очень творческий, знание языка на 12 баллов. Выполнила задание даже раньше, чем было договорено, при этом совершенно отличное качество перевода. Технический английский на высоте, художественный - само собой. Обязательно при необходимости буду обращаться напрямую. Большое спасибо. Рекомендую.