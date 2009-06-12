Перевод руководства с английского на русский Тема центры обработки данных Объем руководства чуть мнеее 120000 знаков У меня есть свой словарь сокращений и терминов по этой теме Работы будет ...
Художественный перевод технического текста
Необходимо перевести с русского на английский описания товаров+технические характеристики.
Объем около 20000 знаков.
Нужен грамотный, четкий, но художественный перевод.
Цену указывать за всю работу.
Оплата WMZ.
Уважаемые фрилансеры, просьба оставлять предложения в рамках тендера.
В приват не пишите. С выбранными исполнителями свяжусь сама.
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