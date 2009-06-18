Перевод с русского на украинский

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Завершен25 заявок437 просмотров

Во вложении файл, который нужно перевести.

Переводить нужно страницы с 39 по 107. Слов 13000 (количество знаков не посчитал).

Тематика: математика, интернет, общее.

Нужно сохранить верстку документа.

Сильно вчитываться не будут - можно переводить машиной и корректировать.

Сдача работы - 10 июня, 20-00.

16 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$20
2 дня
Рад был сотрудничать с Виктором. Все сделано очень качественно и в срок.
Отличный заказчик, с оплатой проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад