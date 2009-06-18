Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите стоимость и контактыне данные.
Перевод с русского на украинский
Во вложении файл, который нужно перевести.
Переводить нужно страницы с 39 по 107. Слов 13000 (количество знаков не посчитал).
Тематика: математика, интернет, общее.
Нужно сохранить верстку документа.
Сильно вчитываться не будут - можно переводить машиной и корректировать.
Сдача работы - 10 июня, 20-00.
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