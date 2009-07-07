Перевод руководства с анг. 120000 знаков

Перевод руководства с английского на русский

Тема центры обработки данных

Объем руководства чуть мнеее 120000 знаков

У меня есть свой словарь сокращений и терминов по этой теме

Работы будет много (есть еще руководства), работа будет не одна, тема одна

Так что учитывайте это при выставление цены

Не требуется "вылизывать" текст и делать его читаемым ( что сами знаете сокращает время)

НО при переводе требуется передать суть и не разать текст

Текст мне нужен просто для себя и я его буду править

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