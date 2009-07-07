Во вложении файл, который нужно перевести. Переводить нужно страницы с 39 по 107. Слов 13000 (количество знаков не посчитал). Тематика: математика, интернет, общее. Нужно сохранить верстку документа. Сильно вчитываться не будут ...
Перевод руководства с анг. 120000 знаков
Перевод руководства с английского на русский
Тема центры обработки данных
Объем руководства чуть мнеее 120000 знаков
У меня есть свой словарь сокращений и терминов по этой теме
Работы будет много (есть еще руководства), работа будет не одна, тема одна
Так что учитывайте это при выставление цены
Не требуется "вылизывать" текст и делать его читаемым ( что сами знаете сокращает время)
НО при переводе требуется передать суть и не разать текст
Текст мне нужен просто для себя и я его буду править
Оплата вебмани рубли, сразу проставляйте цену и сроки
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