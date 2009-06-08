Необходимо перевести с русского языка на английский заключительную часть выпускной работы (тематика - программирование). Порядка одной страницы с Хотелось бы услышать Ваши сроки и цены за 1000 знаков перевода?
Требуется перевод Fr, Es (IT тематика)
Здравствуйте, господа переводчики!
Требуется качественный перевод текста IT тематики с русского на французский и испанский языки.
Объем около двух листов А4.
Предложения оставлять только в комментариях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Перевод на русский модулей скрипта ( меню и пр). Потом просмотр сайта и выявление ошибок в переводе. пример: (18910038, 1, "My Friends Timeline", ""), (18910039, 1, "My Timeline", ...Переводы39 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перевести с русского на английский описания товаров+технические характеристики. Объем около 20000 знаков. Нужен грамотный, четкий, но художественный перевод. Цену указывать за всю работу. Оплата WMZ. Уважаемые ...Завершен16 лет назад
Перевод руководства с английского на русский Тема центры обработки данных Объем руководства чуть мнеее 120000 знаков У меня есть свой словарь сокращений и терминов по этой теме Работы будет ...Завершен16 лет назад
Во вложении файл, который нужно перевести. Переводить нужно страницы с 39 по 107. Слов 13000 (количество знаков не посчитал). Тематика: математика, интернет, общее. Нужно сохранить верстку документа. Сильно вчитываться не будут ...Завершен16 лет назад
Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите стоимость и контактыне данные.Завершен16 лет назад
Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите свою стоимость.Завершен16 лет назад
Нужно перевести небольшой текст (новость на 2тыс знаков) на русский язык. Цена 2$ за тыс.Переводы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести полстраницы (1058 символов)Завершен16 лет назад
Приветствую! Требуется перевод с русского на английский - около 6000 знаков. Текст - описание для игры, совмещает обзацы - пародии на газетные статьи и непосредстенно описание игрового процесса. Предлагайте ваши сроки и цены.Завершен16 лет назад