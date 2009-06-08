Требуется перевод Fr, Es (IT тематика)

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Закрыт11 заявок226 просмотров

Здравствуйте, господа переводчики!

Требуется качественный перевод текста IT тематики с русского на французский и испанский языки.

Объем около двух листов А4.

Предложения оставлять только в комментариях.

16 лет назад
Mr_SK
Sergey 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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