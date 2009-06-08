Технический перевод на английский

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Закрыт29 заявок415 просмотров

Необходимо перевести с русского языка на английский заключительную часть выпускной работы (тематика - программирование). Порядка одной страницы с

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16 лет назад
student2009
Павел 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров