Перевод на русский модулей скрипта ( меню и пр). Потом просмотр сайта и выявление ошибок в переводе. пример: (18910038, 1, "My Friends Timeline", ""), (18910039, 1, "My Timeline", ...
Технический перевод на английский
Необходимо перевести с русского языка на английский заключительную часть выпускной работы (тематика - программирование). Порядка одной страницы с
Хотелось бы услышать Ваши сроки и цены за 1000 знаков перевода?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Переводы39 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перевести с русского на английский описания товаров+технические характеристики. Объем около 20000 знаков. Нужен грамотный, четкий, но художественный перевод. Цену указывать за всю работу. Оплата WMZ. Уважаемые ...Завершен16 лет назад
Перевод руководства с английского на русский Тема центры обработки данных Объем руководства чуть мнеее 120000 знаков У меня есть свой словарь сокращений и терминов по этой теме Работы будет ...Завершен16 лет назад
Во вложении файл, который нужно перевести. Переводить нужно страницы с 39 по 107. Слов 13000 (количество знаков не посчитал). Тематика: математика, интернет, общее. Нужно сохранить верстку документа. Сильно вчитываться не будут ...Завершен16 лет назад
Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите стоимость и контактыне данные.Завершен16 лет назад
Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите свою стоимость.Завершен16 лет назад
Нужно перевести небольшой текст (новость на 2тыс знаков) на русский язык. Цена 2$ за тыс.Переводы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести полстраницы (1058 символов)Завершен16 лет назад
Приветствую! Требуется перевод с русского на английский - около 6000 знаков. Текст - описание для игры, совмещает обзацы - пародии на газетные статьи и непосредстенно описание игрового процесса. Предлагайте ваши сроки и цены.Завершен16 лет назад
Перевести сайт с английского на русский Примерно 25 переводческих страниц 4000 руб, до 5 дней icq 428870242Переводы57 заявокЗакрыт16 лет назад