На длительный проект требуются переводчики с иврита. Описание работы: письменные переводы художественного телевизионного сериала (производство: Израиль; 100 серий по 30 минут). ПЕРЕВОД СО СЛУХА - ТЕКСТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. Предоставляется DVD-диск. ...
Испанский язык, тех. и юридич. док-ия (SP-RU)
Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (удаленно).
Характер работы: перевод технической и юридической документации с испанского языка.
Пожелания к кандидатам:
- высшее техническое или лингвистическое образование;
- опыт работы в сфере технического перевода от 1 года;
- готовность изучать и выполнять требования заказчиков;
- умение работать с программами класса Translation Memory (TRADOS) – возможно обучение;
- доступ в Интернет (возможность работать в on-line режиме);
- скорость перевода не менее 5 страниц в день.
Условия сотрудничества:
- постоянная загрузка - от 100-150 стр. в месяц и больше;
- ставка по договоренности;
- ежемесячные выплаты;
- проектные словари, память переводов, предусмотрены консультации с редакторами.
Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба
зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.
Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx
и следуйте инструкциям на сайте.
email: freelancer @ neotech . ru
Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести с испанского небольшой текст компьютерной тематики. Всего 300 знаков. Жду предложения по цене.Завершен16 лет назад
Ищем человека на постоянную работу для переписки с англоязычными клиентами. Необходимо, чтобы у претендента на эту работу была какая-то постоянная работа, связанная с доступом в интернет с 10 утра до 5 вечера. Нам нужно, чтобы ...Переводы19 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, господа переводчики! Требуется качественный перевод текста IT тематики с русского на французский и испанский языки. Объем около двух листов А4. Предложения оставлять только в комментариях.Переводы11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перевести с русского языка на английский заключительную часть выпускной работы (тематика - программирование). Порядка одной страницы с Хотелось бы услышать Ваши сроки и цены за 1000 знаков перевода?Переводы29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Перевод на русский модулей скрипта ( меню и пр). Потом просмотр сайта и выявление ошибок в переводе. пример: (18910038, 1, "My Friends Timeline", ""), (18910039, 1, "My Timeline", ...Переводы39 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перевести с русского на английский описания товаров+технические характеристики. Объем около 20000 знаков. Нужен грамотный, четкий, но художественный перевод. Цену указывать за всю работу. Оплата WMZ. Уважаемые ...Завершен16 лет назад
Перевод руководства с английского на русский Тема центры обработки данных Объем руководства чуть мнеее 120000 знаков У меня есть свой словарь сокращений и терминов по этой теме Работы будет ...Завершен16 лет назад
Во вложении файл, который нужно перевести. Переводить нужно страницы с 39 по 107. Слов 13000 (количество знаков не посчитал). Тематика: математика, интернет, общее. Нужно сохранить верстку документа. Сильно вчитываться не будут ...Завершен16 лет назад
Нужно перевести текст к утру 09.06. Напишите стоимость и контактыне данные.Завершен16 лет назад