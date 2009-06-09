Письменный английский

Ищем человека на постоянную работу для переписки с англоязычными клиентами. Необходимо, чтобы у претендента на эту работу была какая-то постоянная работа, связанная с доступом в интернет с 10 утра до 5 вечера. Нам нужно, чтобы наш работник мог проверить почтовый ящик не реже, чем раз в два часа (чаще - лучше), позвонить менеджеру, чтобы получить инструкции для ответов, и написать письма клиентам о доступности товара/услуги. Если клиент вступит в переписку, отвечать на письма. Предполагаемая загрузка 1-2 часа в день. Хотели бы, чтобы наш работник жил на Украине и находился недалеко от Одессы. Оплата: около $150 в месяц. Отличный английский - обязательное условие. Тема переписок - гостиничный бизнес.

Для приема на работу надо будет пройти маленький тест - быстрый грамотный ответ на 2-3 письма