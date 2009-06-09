Казахский, рус. и англ. яз. (KZ)

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Закрыт2 заявки204 просмотра

Приглашаем профессионала на должность переводчика или редактора казахского языка.

Пожелания к кандидатам:

- Высшее лингвистическое или техническое образование;

- Хорошее знание казахского и русского языков, знание английского - желательно;

- Опыт письменных переводов текстов и их редактирования с/на казахский и русский языки;

- Особо приветствуется опыт переводов и редактирования по техническим тематикам;

- ПК – MS Office, Internet;

- Знание специализированного ПО (TRADOS и пр.)- как серьезный плюс.

Если Вы:

- Профессионально заинтересованы в работе переводчиком или редактором,

- Внимательно и ответственно относитесь к порученной работе,

- Готовы учиться и совершенствовать имеющиеся навыки – мы Вас рады видеть в нашей команде профессионалов!

Основные задачи:

- Перевод и редактирование текстов с/на казахский язык;

- Весь спектр бизнес-документации (финансы, юриспруденция, деловая переписка, контракты и пр.);

- Работа с техническими тематиками;

- Работа со специализированным ПО (TRADOS и пр.TM) (возможно обучение);

Мы предлагаем:

Интересную, стабильную работу, обучение и профессиональное развитие.

Конкурентная заработная плата, рассмотрим разные варианты сотрудничества (штат KZ, удаленно).

Интересным кандидатам предлагаем выполнить тест.

Ждем ваши резюме с кодом «KZ» на freelancer @ neotech . ru

Лана Борисова

16 лет назад
Neotech
Лана 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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