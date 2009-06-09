На длительный проект требуются переводчики с иврита. Описание работы: письменные переводы художественного телевизионного сериала (производство: Израиль; 100 серий по 30 минут). ПЕРЕВОД СО СЛУХА - ТЕКСТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. Предоставляется DVD-диск. ...
Казахский, рус. и англ. яз. (KZ)
Приглашаем профессионала на должность переводчика или редактора казахского языка.
Пожелания к кандидатам:
- Высшее лингвистическое или техническое образование;
- Хорошее знание казахского и русского языков, знание английского - желательно;
- Опыт письменных переводов текстов и их редактирования с/на казахский и русский языки;
- Особо приветствуется опыт переводов и редактирования по техническим тематикам;
- ПК – MS Office, Internet;
- Знание специализированного ПО (TRADOS и пр.)- как серьезный плюс.
Если Вы:
- Профессионально заинтересованы в работе переводчиком или редактором,
- Внимательно и ответственно относитесь к порученной работе,
- Готовы учиться и совершенствовать имеющиеся навыки – мы Вас рады видеть в нашей команде профессионалов!
Основные задачи:
- Перевод и редактирование текстов с/на казахский язык;
- Весь спектр бизнес-документации (финансы, юриспруденция, деловая переписка, контракты и пр.);
- Работа с техническими тематиками;
- Работа со специализированным ПО (TRADOS и пр.TM) (возможно обучение);
Мы предлагаем:
Интересную, стабильную работу, обучение и профессиональное развитие.
Конкурентная заработная плата, рассмотрим разные варианты сотрудничества (штат KZ, удаленно).
Интересным кандидатам предлагаем выполнить тест.
Ждем ваши резюме с кодом «KZ» на freelancer @ neotech . ru
Лана Борисова
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