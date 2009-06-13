На длительный проект требуются переводчики с иврита. Описание работы: письменные переводы художественного телевизионного сериала (производство: Израиль; 100 серий по 30 минут). ПЕРЕВОД СО СЛУХА - ТЕКСТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. Предоставляется DVD-диск. ...
Перевод англ.-рус (для Puchko Nadiia)
Необходимо сделать перевод одной статьи. Тематика финансы.
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