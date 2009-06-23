Перевод инструкций с англ.

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Завершен23 заявки659 просмотров

Технический перевод 4 инструкций разного объема к игрушкам (робот, вертолет, автомат)

Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста.

Указывайте Вашу цену.

Оплата - только яндекс-кошелек.

Поскольку приложить все тексты не могу, привожу для примера 2 листа из разных инструкций - просьба при заявке привести небольшой фрагмент перевода.

Весь текст вышлю на почту.

16 лет назад
VRednaya
Volha 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nicka
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Сотрудничаем второй раз, очень довольна, качество перевода и оформления на высоте!
Отлично поработали! Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

nicka
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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