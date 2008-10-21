VRednaya

Volha Rednaya VRednaya

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
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  • Перевод англ-рус. инструкции к самолету р/у

    Технический перевод инструкции к р/у самолету. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста и рисунков. Файл в приложении. Указывайте Вашу цену за ВСЮ инструкцию. Для примера - перевод ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод инстр. с англ.

    Технический перевод инструкции к детскому велосипеду. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста и рисунков. Файл в приложении. Указывайте Вашу цену за всю инструкцию. Оплата - только яндекс-кошелек.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод инстр. с анл.

    Перевод 3 инструкций к детским велосипедам. Конечный файл - Word, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста. Инструкции в приложении, каждая на 2-х листах. Указывайте Вашу цену и срок выполнения. Оплата - только яндекс-кошелек.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод инструкций с англ.

    Технический перевод 4 инструкций разного объема к игрушкам (робот, вертолет, автомат) Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста. Указывайте Вашу цену. Оплата - только яндекс-кошелек. Поскольку приложить все ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод инструкции с англ.

    Технический перевод инструкции к вертолету р/у (игрушка) с сохранением спец. терминологии. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования. Файл в приложении. По срокам - желательно до завтра. Указывайте Вашу ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод инструкции с англ. (3)

    Технический перевод инструкции к вертолету р/у (игрушка) с сохранением спец. терминологии. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования. Цена и срок?

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод инструкции с англ. (2)

    Технический перевод инструкции к вертолету р/у (игрушка) с сохранением спец. терминологии. Верстка своя, посему результирующий файл в формате Word, рисунки в тексте, подписи также русифицированы.. Желательно до завтра.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод инструкции с англ.

    Технический перевод инструкции к детскому электромобилю. Рисунки в тексте должны сохраняться (ч/б), подписи русифицированы. Сроки на данный момент не критичны. Интересует цена вопроса. В дальнейшем возможны частые заказы на переводы инструкций к детским игрушкам.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Treefeed_Xavier
Сергей Солтыс 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Перевод англ-рус. инструкции к самолету р/у
Приятно работать.
Качественный перевод и в сроки ранее заявленных, спасибо)
Ответный отзыв
Juff87
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
$23
10 баллов
14 лет назад
Перевод инстр. с англ.
Все здорово - своевременная оплата, приятное общение. Отличный заказчик.
Высококачественный перевод в сроки ранее заявленных, что было весьма кстати:), оперативное реагирование на возникшие вопросы.
Ответный отзыв
darya31
Дарья 
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перевод инстр. с анл.
Отличный заказчик! Приятна в общении. Достойна доверия - оплата была произведена своевременно. Рекомендую!
Быстро выполненный качественный перевод, хорошая грамматика. В отличие от других предложений, при расчете стоимости была учтена повторяемость текста, что говорит о внимательной предварительной оценке задания. Спасибо, всем рекомендую!
Ответный отзыв
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перевод инструкций с англ.
Отлично поработали! Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сотрудничаем второй раз, очень довольна, качество перевода и оформления на высоте!
Ответный отзыв
Rogerss
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Перевод инструкции с англ.
Отличный заказчик. Очень рад сотрудничеству. Всем рекомендую
Грамотный и качественный перевод с хорошим оформлением. Ожидания даже перевыполнены. Спасибо. Буду сотрудничать и дальше.
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