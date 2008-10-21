Технический перевод инструкции к р/у самолету. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста и рисунков. Файл в приложении. Указывайте Вашу цену за ВСЮ инструкцию. Для примера - перевод ...