Технический перевод инструкции к р/у самолету. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста и рисунков. Файл в приложении. Указывайте Вашу цену за ВСЮ инструкцию. Для примера - перевод ...
- Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Технический перевод инструкции к детскому велосипеду. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста и рисунков. Файл в приложении. Указывайте Вашу цену за всю инструкцию. Оплата - только яндекс-кошелек.Завершен14 лет назад
Перевод 3 инструкций к детским велосипедам. Конечный файл - Word, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста. Инструкции в приложении, каждая на 2-х листах. Указывайте Вашу цену и срок выполнения. Оплата - только яндекс-кошелек.Завершен14 лет назад
Технический перевод 4 инструкций разного объема к игрушкам (робот, вертолет, автомат) Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования текста. Указывайте Вашу цену. Оплата - только яндекс-кошелек. Поскольку приложить все ...Завершен15 лет назад
Технический перевод инструкции к вертолету р/у (игрушка) с сохранением спец. терминологии. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования. Файл в приложении. По срокам - желательно до завтра. Указывайте Вашу ...Переводы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Технический перевод инструкции к вертолету р/у (игрушка) с сохранением спец. терминологии. Конечный файл - Word, рисунки в тексте, подписи русифицированы, исходный формат сохранять не нужно, только порядок следования. Цена и срок?Завершен15 лет назад
Технический перевод инструкции к вертолету р/у (игрушка) с сохранением спец. терминологии. Верстка своя, посему результирующий файл в формате Word, рисунки в тексте, подписи также русифицированы.. Желательно до завтра.Завершен15 лет назад
Технический перевод инструкции к детскому электромобилю. Рисунки в тексте должны сохраняться (ч/б), подписи русифицированы. Сроки на данный момент не критичны. Интересует цена вопроса. В дальнейшем возможны частые заказы на переводы инструкций к детским игрушкам.Завершен15 лет назад